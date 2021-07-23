Более 35 тысяч петербуржцев сдали тест на COVID-19

В Петербурге за минувшие сутки на коронавирус прошли обследование около 31 тыс. человек. Как сообщили в Смольном, этот показатель меньше на 13%, чем днем ранее.

В информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру «122» поступило 20326 вызовов.

Около двух недель в Петербурге суточный прирост заболевших не поднимался выше 2 тысячи. За последние 24 часа выявлено 1 940 новых случаев заболевания, при этом пошли на поправку 1 937.

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