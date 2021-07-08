Из Петербурга в Финляндию болельщики вернулись с коронавирусом

После возвращения болельщиков сборной Финляндии домой значительно выросло число заболевших коронавирусом. В Минздраве Финляндии выявили почти 500 зараженных.

В стране зафиксировали 481 больного, который выезжал или был связан с чемпионатом Евро. Большинство случаев диагностировали в Хельсинки и Уусимаа. Этот показатель в два раза выше, чем был на прошлой неделе.

"Свыше 40 % случаев заражения, выявленных на 25-й неделе, напрямую связаны с поездками футбольных болельщиков в Россию", – сообщили в пресс-службе финского ведомства.

В Петербург на матчи Евро-2020 приехало около 4,5 тысячи финнов.