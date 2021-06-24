Шишлов дал рекомендации Беглову, как мотивировать граждан на вакцинацию

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Северной столицы Александру Беглову с рекомендацией о том, как можно мотивировать граждан пойти на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Таким образом, омбудсмен предложил главе региона показывать достоверную информацию по ситуации в городе с коронавирусом, а не скрывать ее. Речь идет о суточных заболеваниях «ковидом», количества госпитализаций, а также число жертв.

Также Шишлов отметил, что раньше при сокрытии статистики ситуация «привела к тяжелым последствиям», а сами жители Петербурга не раз подвергали сомнению публикуемую информацию по COVID-19.