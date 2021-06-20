Места для ковид-больных в больнице №15 закончились и теперь их кладут на пол

В Санкт-Петербурге в городской больнице №15 уже не осталось свободных мест для коронавирусных больных. В связи с этим, пациентов кладут прямо в коридор на матрасы. Об этом сообщили в «МК в Питере».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» выложили видео, как автор обозревает ситуацию, царящую в больнице. На кадрах видно, что людей положили прямо на пол на матрасы около стен. Однако некоторым повезло чуть больше, потому что им выдали кровать.

Также отметим, что на данный момент в Петербурге продолжают перепрофилировать больницы под коронавирусных больных. Отметим, что Мариинская больница уже принимает пациентов с «ковидом».