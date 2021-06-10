В Смольном петербуржцев обвинили в росте инфицирований “ковидом”

В петербургском Комитете по здравоохранению выявили причину увеличившегося количества заболеваний вирусом COVID-19. Рост количества пациентов представители Комздрава связывают с тем, что петербуржцы перестали носить средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает Дмитрий Лисовец в эфире телеканала “Санкт-Петербург”.

По мнению главы Комитета по здравоохранению Петербурга, в метро, магазинах и прочих общественных местах все меньше людей продолжают носить маски. При этом крайне малый процент жителей завершили вакцинопрофилактику.

На данный момент в Северной столице работают 134 пункта вакцинации от инфекции коронавируса. Для формирования коллективного иммунитета в городе необходимо, чтобы не менее 60% петербуржцев сделали прививку.