Беглов подтвердил, что "Алые паруса" проведут в очном формате

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил планы проведения ежегодного праздника для выпускников «Алые паруса» в привычном формате. При этом глава Петербурга добавил, что ПМЭФ и матчи чемпионата Европы по футболу также пройдут очно.

Беглов подчеркнул, что для того, чтобы мероприятия состоялись, и их проведение не усугубило текущую эпидемиологическую ситуацию, всем присутствующим необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Губернатор напомнил, что количество заразившихся коронавирусом в Петербурге растет, и призвал жителей города вакцинироваться.