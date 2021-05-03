На прибывшем судне из Петербурга в Хельсинки обнаружили зараженных «ковидом»

В Хельсинки из Санкт-Петербурга отправился контейнеровоз Valencia Express под флагом Бермудских островов. В понедельник, 3 мая, администрация столицы Финляндии сообщила, что по прибытии в порт санитарные службы выявили 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией на борту.

"На грузовом судне Valencia Express, прибывшем 30 апреля из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари, выявлено 11 случаев заражения коронавирусом среди экипажа. Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая", — говорится в сообщении администрации.

Всего на корабле находилось 24 человека.

Также в ведомстве сообщили, что одного члена экипажа поместили в больницу. Сообщается, что до прибытия в Хельсинки контейнеровоз был в Нидерландах.