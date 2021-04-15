Среди госпитализированных после вакцинации есть умершие

В Петербурге зафиксировали несколько летальных исходов после укола "Спутником V" и "ЭпиВакКороной". Однако в городском Комитете по здравоохранению не связывают эти случаи непосредственно с самими препаратами.

Так, Максим Кабанов, начальник Госпиталя, отметил ранее, что в Петербурге каждый день делают прививки от инфекции коронавируса от семи до восьми тысяч человек. При этом большинство вакцинаций проходит без тяжелых последствий.

«Те люди, которые были госпитализированы с тяжёлой формой и скончались, заболели не по завершению полного цикла, у них просто не сформировался иммунитет», — сообщил глава Комздрава Дмитрий Лисовец.