Подростка из Казахстана двое суток не выпускают из Пулково на родину

В петербургском аэропорту Пулково двое суток подросток из Казахстана не может улететь домой. Причиной ареста стали проблемы с документами. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Известно, что Томирис Айтжанова прибыла в Северную столицу, чтобы пройти лечение в одном из медучреждений города. Закончив лечение 15-летняя девочка собралась вылететь на родину, однако сотрудники аэропорта не дали сделать. Двое суток девочка находится под арестом.

Дело в том, что во время лечения вступили в силу изменения в законодательстве. У девочки документы были оформлены без соответствия новым правилам.

«Она прибыла на лечение и выяснилось, что у неё не верно оформлены документы. Соответственно, её задержали», — отмечают в пресс-службе гавани.