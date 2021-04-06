Нефролог, обвиняемый в убийстве жены, уволился из Комздрава

С должности главного нефролога Петербурга снят Александр Земченков. Заявление об увольнении специалист подал сам 5 апреля, в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава Петербурга.

"Земченков освобожден от занимаемой должности от 5 апреля по личному заявлению", - отметили в ведомстве.

На данный момент Александр Земченков все еще является врачом Мариинской больницы.

Напомним, 2 апреля нефролог был арестован по подозрению в убийстве жены в феврале 2010 года. По версии следствия, мужчина убил и расчленил супругу, а затем выбросил останки в контейнер с мусором.