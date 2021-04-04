172 петербуржца подключены к аппаратам ИВЛ

В Петербурге продолжается тенденция на снижение количества заболеваний вирусом COVID-19. Однако в тяжелом состоянии все еще находятся 172 пациента – они подключены к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно данным на 4 апреля, в Петербурге развернуто 5 347 коек для больных инфекцией коронавируса. При этом из них свободны только 972 койки, а доля тяжелобольных пациентов достигает 29%.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о снижении количества заражений в Петербурге за минувшую неделю.