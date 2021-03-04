Аналитики не исключили факт нового всплеска заболеваемости коронавирусом

В ближайшее время в Санкт-Петербурге после массовой вакцинации должен сформироваться популяционный иммунитет. В случае, если этого не произойдет, аналитики Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения в городе коронавирусной инфекции сообщили, что возможен новый всплеск заболеваемости «ковидом».

Специалисты отметили, что в последнее время показатели заболеваемости заметно снизились. Однако некоторые индикаторы эпидемического процесса даже показали рост.

«Существует вероятность выхода заболеваемости на плато, уровень которого будет выше, чем в августе 2020 года», — сообщили в ведомстве. Также они добавили, что без активного участия петербуржцев в вакцинации не сможет сформироваться иммунитет, и, следовательно, может наступит новый всплеск заболеваемости.