В 2020 году в Петербург и Ленобласть стали поставлять в 5 раз меньше цветов

В 2020 году ввоз цветов в Петербург и Ленинградскую область сократился в пять раз.

Данная информация была предоставлена исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленобласти и Псковской области Олегом Емцевым.

В прошлом году в эти регионы было ввезено 28 млн срезанных цветов и растений в горшках, при этом в 2019 году объем поставок цветочной продукции достигал 143 млн штук.

Емцев связывает спад поставок цветов с пандемией коронавируса – он отметил, что самоизоляция лишила людей возможности покупать и дарить друг-другу букеты.