Беглов объяснил запрет о невозможности снятия масок на митингах

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, рассказал о невозможности снятие запрета на то, чтобы горожане, участвовавшие в митингах, снимали средства индивидуальной защиты. Однако такое распоряжение противоречит п.11 ч.4 ст.4 Федерального закона, в котором говорится, что скрывать лицо на подобных мероприятиях зпапрещено.

Ответ главы города опубликовал у себя в социальных сетях депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Чиновник счел абсурдом, что массовые акции и одиночные пикеты запрещают из-за пандемии коронавируса, так как концерты с тысячами зрителей проходят не ссылаясь на эпидемиологические ограничения.

«Решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на основании предписаний и предложений главного санитарного врача Петербурга», — заявил градоначальник.