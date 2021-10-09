За август в России жертвами COVID-19 стали более 38 тыс. человек

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) привела данные по коронавирусу за август в России. Согласно приведенной информации за этот месяц в стране жертвами COVID-19 стали 38 тыс. 603 человека.

Кроме того, сообщается, что в 4977 случаях основной причиной смерти в августе стал коронавирус, но для подтверждения диагноза необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

Также в 1254 случаях «ковид» стал сопутствующим заболеванием, который повлиял на развитие других болезней, а также поспособствовал появлению осложнений, которые поспособствовали смерти человека.

Исходя из данных Росстата смертность по коронавирусу, который стал основной причиной, увеличилась по сравнению с прошлым месяцем.