Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге превысил единицу

По данным Смольного, на 21 августа, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысил норму. В ведомстве отметили, что данный показатель превысил единицу и показал 1,09, а днем ранее он равнялся 0,90.

На сегодняшний день в Петербурге дома с пневмониями и коронавирусом лечатся 24 тысяч 379 петербуржцев, в стационарах — 4038 человек, из которых 407 пациентов находятся в реанимации, а 178 — на ИВЛ.

Во временном госпитале «Ленэкспо» по-прежнему находится 122 человека. Однако скоро учреждение будут сворачивать. Также в пансионате «Балтиец» находится 7 пациентов с COVID-19, а в «Заре» — 386.