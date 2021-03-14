Рестораторы ждут "чего угодно" от властей Петербурга в случае нового всплеска заболеваемости коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается неопределенной и можно ожидать чего угодно. Об этом сказал "Невским новостям" председатель Союз рестораторов Рубинштейна Павел Штейнлухт, отвечая на вопрос о возможных ограничительных мерах в городе, если заболеваемость снова начнет расти.

Он отметил, что в прошлом году логика поведения и ввода ограничений была не совсем понятна. "Так же, как и в предыдущие разы, все непредсказуемо", — считает Штейнлухт.

В свою очередь, главный врач, председатель медицинской палаты Санкт-Петербурга Тамаз Мчедлидзе объяснил, что весенний период является благоприятным для распространения вирусных инфекций, в том числе и коронавируса. Уже в апреле сезонные инфекции сходят на нет.

По мнению медика, сегодня вероятность ввода жестких ограничений маловероятна - 2021 год не будет таким радикальным, как 2020-й.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в прошлом году весенний карантин продлился более двух месяцев. В этот период были закрыты почти все заведения Петербурга. Новые ограничения ввели под новый год, когда в городе начался резкий рост заболеваемости.