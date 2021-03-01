Еще шесть сотен коек перепрофилировали в Петербурге

Более 650 мест в ковидном коечном фонде Петербурга вернулись к плановому приему пациентов. Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева, с 1 марта в штатном режиме начала работать больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова.

Также выведены из ковидного фонда более половины коек Первого Санкт-Петербургского госуниверситета им. И. П. Павлова. Там осталось 56 мест для пациентов с коронавирусом.

В Александровской больнице 400 коек из 700 оставлены для больных COVID-19.

Продолжают лечить пациентов с COVID-19 17 петербургских клиник. В них свободны почти 22% коек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, темпы снижения заболеваемости коронавирусом в нашем городе несколько замедлились по сравнению с прошлой неделей.