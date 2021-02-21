Почти половина коек в стационарах для петербуржцев с коронавирусом свободны

В Петербурге количество свободных коек для пациентов скоронавирусом составляет 45%, или 4,1 тыс. мест. По последним данным, в Северной столице остается 9,2 тыс. коек для больных COVID-19, рассказали в Комитете по здравоохранению.

Власти продолжают перепрофилировать больницы. Так, с 22 февраляк обычной работе вернутся больницы №2 и №33 и клиническая больница Святителя Луки.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в городе сокращается ежедневный прирост заболевших и сегодня впервые в этом году он не достиг тысячи человек.

По последним сведениям, привились от коронавируса более 205 тыс. петербуржцев.