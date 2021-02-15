Почти половина коек в стационарах для петербуржцев с COVID-19 свободны

В стационарах для больных коронавирусом в Петербурге свободны 4842 мест или 45,5% от всего коечного фонда. Такие данные сообщил межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

По данным на 14 февраля, в нашем городе пока есть 10 650 коек, однако их количество будут сокращать, перепрофилируя больницы.

Общее число больных продолжает снижаться. Накануне прирост составил 1099 человек, а 15 февраля - 1093 человека.

В Северной столице за минувшие сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовали 12 241 человека.

К настоящему моменту в Петербурге привили свыше 158 тыс. человек, полностью прошли цикл вакцинации 35 тыс. местных жителей.