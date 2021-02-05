Коронавирус стал распространяться в Петербурге медленнее, но не слишком

Темпы снижения второй волны коронавируса в Петербурге замедлились. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19.

Темп снижения заболеваемости замедлился в последние пять-шесть дней. При этом заболевших все-таки ежедневно становится меньше.

Глава города Александр Беглов отметил, что в Санкт-Петербург поступило 143 тыс. доз вакцины против COVID-19, в ближайшее время ожидают поставку еще около 70-75 тыс.

Привиты 85 тыс. петербуржцев, и власти считают вакцинацию самым эффективным способом борьбы с коронавирусом.

При этом в Смольном призывают горожан продолжать соблюдать противовирусные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию.