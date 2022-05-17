Иммунолог считает, что коронавирус не может стать сезонным заболеванием

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что коронавирус не будет сезонным заболеванием. В беседе с URA.ru, эксперт отметил, что для этого у covid-19 слишком высокая патогенность. Этот показатель у коронавируса существенно выше, чем у ОРВИ и гриппа.

Эксперт также отметил, что в России невакцинированы многие представители групп риска. В результате патогенность вируса может дополнительно увеличится. При коронавирусе также сохраняется повышенный показатель летальности.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за сутки коронавирусом заболели 326 петербуржцев. Суточная смертность от болезни и её последствий в Севернйо столице составила 11 случаев.