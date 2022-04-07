715 случаев коронавируса диагностировали в Петербурге

В Петербурге за прошедшие сутки, 7 апреля. В официальную статистику вошли 715 новых случаев коронавируса. Петербург по-прежнему остается на втором месте среди российских регионов по этому показателю. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 1 505 831петребуржец.

От коронавируса и его последствий за сутки в Петербурге скончались 16 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 33 180.

С подтвержденным диагнозом коронавирус в петербургские стационары за сутки привезли 145 пациентов. Выписаны после перенесенной болезни 1938 человек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что днем ранее в Петербурге выявили 734 случая коронавируса. Суточная заболеваемость в Северной столице продолжает медленно снижаться.