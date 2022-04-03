Новый вариант «омикрона» нашли в Китае

На востоке Китая вероятно обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на шанхайский информационный ресурс. Новому подварианту уже присвоили название BA.1.1, однако уточнили, что требуются дополнительные исследования для получения более подробной информации.

Выводы об обнаружении нового штамма ученые сделали на основе неспособности обнаружить высокогомологичные генетические последовательности в банках данных генома COVID-19. Эксперт-вирусолог пояснил китайскому изданию, что предполагаемые различия в генетической последовательности необязательно означают одновременно имеющиеся изменения в инфекционности и вирулентности.