QR-коды в Петербурге не понадобятся через два дня

В постановление городского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения. Как сообщается на сайте администрации города, QR-коды не потребуются для посещения общественных мест с 4 марта. Предъявлять коды не потребуется во всех местах, для посещения которых они были нужны ранее. В их числе дома отдыха, общепит, музеи, бассейны и спортивные объекты, спортивные и иные массовые мероприятия.

С этой же даты в Петербурге перестают требовать соблюдения самоизоляции петербуржцами старше 60 лет, а также соблюдения рекомендаций по переводу их на дистанционный режим работы. Массовые развлекательные и иные мероприятия численностью до 100 человек не требуют согласования с властями.

Также будут отменены требования по предельной наполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков. Масочный режим остается неизменным. Его соблюдение продлено до 30 апреля.

Отмены QR-кодов предприниматели Петербурга добивались у губернатора с момента их введения 2 января. В городе даже появилось ковид-сопротивление, которое инициировал ресторатор Александр Коновалов. К акции присоединились более 170 заведений, которые сочли действия властей неэффективными.

В настоящее время предприниматель Александр Коновалов находится под арестом по обвинению в посредничестве в даче взятки. Следствие считает, что он пытался помочь управляющему кальянной вернуть конфискованные полицией Адмиралтейского района кальянные принадлежности. Коновалову, по версии следователей, в схеме отводилась роль посредника, передавшего правоохранителям взятку в 50 тысяч рублей.

Относительно же QR-кодов представители петербургского бизнеса не раз высказывали губернатору недоумение. Главный вопрос, который задавали градоначальнику, обычно звучал так: почему в общественном транспорте в час пик ехать безопаснее, чем посетить заведение общепита без QR-кодов. Рестораторы напоминали, что их посетители соблюдают социальную дистанцию и не сидят друг у друга на головах.