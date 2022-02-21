Почти 300 млн рублей получит Петербург на лекарства для пациентов с коронавирусом

Более 294 миллионов рублей выделят Петербургу из резервного фонда правительства РФ. Как сообщили в администрации города, средства планируется направить на обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

Всего, согласно договоренности властей Петербурга и Минздрава РФ, на эти цели в текущем году выделят 1 млрд 250 млн 398 тыс. рублей. Эти средства поступят как из резервного фонда правительства Российской Федерации, так и из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал что суточная заболеваемость коронавирусом в городе продолжает оставаться самой высокой в стране.