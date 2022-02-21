Рестораны и кинотеатры Петербурга снова могут работать до двух часов ночи

С понедельника, 21 февраля, в Петербурге смягчаются действующие ограничения по коронавирусу. Соответствующие изменения были внесены в «антикоронавирусное» постановление №121.
Заведения общепита смогут работать до двух часов ночи. Ограничения смягчены также для кинотеатров, аквапарков, цирков, концертных залов.
Ночные клубы и дискотеки по-прежнему остаются закрытыми. В заведениях общепита нельзя проводить развлекательные мероприятия.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 21 февраля в России стартовала выдача ковид-сертификатов по результатам тестирования на наличие антител. Получить документ можно и в Петербурге.