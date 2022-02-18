Пятерка знаменитостей, которым принесла доход уродливая пластика

Многие знаменитости не обходятся без пластических операций. Разменяв шестой десяток, многие из них хотят выглядеть максимум на 35. Но пластика не всегда идет так как задумывалось, принося не красоту, а уродство.

Neva.Today показывает знаменитостей, которые даже из такого положения извлекли выгоду. После неудачной пластики они вели активную медийную жизнь и, конечно, зарабатывали деньги. В многочисленных шоу звезды не стесняясь рассказывали о промахах врачей. Стоимость их пластических операций, как и сумма их гонораров за откровенность обычно остается втайне.

Топ-модель Линда Евангелиста вновь появилась в медийном поле как раз после неудачной пластической операции. Она жаловалась на жировые клетки, которые сильно изменили её лицо и тело. Модель хотела уменьшить подбородок, бедра и область груди, однако вместо этого получила в этих зонах выраженные бугры. Теперь её приходится носить компрессионное белье.

Линда Евангелиста. Фото: скриншот Instagram

Игорь и Григорий Богдановы — братья-близнецы, ведущие программ о космосе и научной фантастике, а также герои бесчисленных мемов умерли 28 декабря 2021 и 3 января 2022 года. К пластическим хирургам мужчины начали обращаться еще в 1990-х, постепенно увеличивая количество имплантов и сделанных инъекций ботокса. Братьев даже стали называть «людьми-кошками», так как форма их лиц стала слишком необычной.



Братья Богдановы. Фото: скриншот YouTube-канала Sky News

Британец бразильского происхождения Родриго Алвес одной операцией тоже не ограничился. Его первой целью стало перевоплощение в Кена — спутника куклы Барби. Но на достигнутом он останавливаться не стал, попытавшись превратиться в саму Барби. На пластические операции ушла не одна тысяча долларов.

Родриго Алвес. Фото: скриншот Instagram Родриго (Джессики) Алвес

Джоселин Вильденштейн потратила на пластические операции более 4 миллионов долларов, однако достигла плачевных результатов и стала своеобразной антирекламой пластической хирургии. Некоторые фанаты знаменитости считают, что её операции проводили пластические хирурги-практиканты, впервые взявшие в руки скальпель.

Джоселин Вильденштейн. Фото: скриншот instagram.com/jocelynewildenstein

Ханг Миоку в мире известна под печальным прозвищем «пластической наркоманки». Девушка впала в зависимость от постоянного желания меняться. Когда её в очередной раз отказались оперировать врачи, кореянка сама вводила под кожу подсолнечное масло, используя шприцы. В результате её лицо опухло и выглядит просто ужасно.

Ханг Миоку. Фото: скриншот YouTube-канала TVN