  • 18 Февраль 2022
USD 19.02.2022 75.7619 +0.0092
USD ММВБ 23:27 77.4395  
EUR 19.02.2022 86.1489 +0.0181
EUR ММВБ 23:27 87.6935  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Пятерка знаменитостей, которым принесла доход уродливая пластика

Автор:


© Фото: instagram.com/jocelynewildenstein

Темы дня

Даже неудачная пластическая операция может пойти на пользу.

Многие знаменитости не обходятся без пластических операций. Разменяв шестой десяток, многие из них хотят выглядеть максимум на 35. Но пластика не всегда идет так как задумывалось, принося не красоту, а уродство.

Neva.Today показывает знаменитостей, которые даже из такого положения извлекли выгоду. После неудачной пластики они вели активную медийную жизнь и, конечно, зарабатывали деньги. В многочисленных шоу звезды не стесняясь рассказывали о промахах врачей. Стоимость их пластических операций, как и сумма их гонораров за откровенность обычно остается втайне.

Топ-модель Линда Евангелиста вновь появилась в медийном поле как раз после неудачной пластической операции. Она жаловалась на жировые клетки, которые сильно изменили её лицо и тело. Модель хотела уменьшить подбородок, бедра и область груди, однако вместо этого получила в этих зонах выраженные бугры. Теперь её приходится носить компрессионное белье.

 

Линда Евангелиста. Фото: скриншот Instagram

Игорь и Григорий Богдановы — братья-близнецы, ведущие программ о космосе и научной фантастике, а также герои бесчисленных мемов умерли 28 декабря 2021 и 3 января 2022 года. К пластическим хирургам мужчины начали обращаться еще в 1990-х, постепенно увеличивая количество имплантов и сделанных инъекций ботокса. Братьев даже стали называть «людьми-кошками», так как форма их лиц стала слишком необычной.


Братья Богдановы. Фото: скриншот YouTube-канала Sky News

Британец бразильского происхождения Родриго Алвес одной операцией тоже не ограничился. Его первой целью стало перевоплощение в Кена — спутника куклы Барби. Но на достигнутом он останавливаться не стал, попытавшись превратиться в саму Барби. На пластические операции ушла не одна тысяча долларов.

Родриго Алвес. Фото: скриншот Instagram Родриго (Джессики) Алвес

Джоселин Вильденштейн потратила на пластические операции более 4 миллионов долларов, однако достигла плачевных результатов и стала своеобразной антирекламой пластической хирургии. Некоторые фанаты знаменитости считают, что её операции проводили пластические хирурги-практиканты, впервые взявшие в руки скальпель.

Джоселин Вильденштейн. Фото: скриншот instagram.com/jocelynewildenstein

Ханг Миоку в мире известна под печальным прозвищем «пластической наркоманки». Девушка впала в зависимость от постоянного желания меняться. Когда её в очередной раз отказались оперировать врачи, кореянка сама вводила под кожу подсолнечное масло, используя шприцы. В результате её лицо опухло и выглядит просто ужасно.

Ханг Миоку. Фото: скриншот YouTube-канала TVN

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.02.22
    Для хозяйственных, практичных, азартных и всех-всех: подарки для любимых мужчин – в «Галамарте»!
    04.02.22
    Подшипники: виды, назначение, рекомендации по выбору
    03.02.22
    Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения
    31.01.22
    Названы топ-3 холодильника Samsung в Казахстане
    27.01.22
    Группа клиник эстетический медицины и косметологии Альтермед Эстетик
    21.01.22
    Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?
    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram