Рестораны Ленобласти будут открыты до двух часов ночи

Ленинградская область, как и Петербург, ослабляет антикоронавирусные ограничения. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, заведения общепита смогут работать до двух часов ночи. Изменения вступают в силу с 21 февраля.

При этом остальные ограничения для кафе и ресторанов Ленинградской области продолжают действовать. В частности, сохраняются требования к наполняемости не более, чем наполовину, а также наличию «антиковидных» документов.

Ранее подобные послабления ввел Петербург. С 21 февраля в городе, как и в области, рестораны будут открыты до 2:00.