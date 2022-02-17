101-летнюю петербурженку выписали из больницы после коронавируса

Из Клинической инфекционной больницы им С. П. Боткина выписали пациентку, которой 101 год. Как сообщили в комитете по здравоохранению женщина поступила в больницу в конце января. Врачи диагностировали коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью на фоне сердечно-сосудистой патологии. Состояние оценивали как тяжелое.

Состояние 101-летней пациентки удалось стабилизировать за четыре дня. Её перевели из реанимации в инфекционное отделение. 17 февраля женщина получила отрицательный результат теста на коронавирус и была выписана домой.