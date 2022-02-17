Иван Ургант пошутил о коллективном иммунитете в Петербурге

Иван Ургант высказался о стопроцентном иммунном статусе Петербурга, о котором недавно заявили городские власти. В своем шоу «Вечерний Ургант» телеведущий удивился тому, как администрация Петербурга все успевает. Петербург он назвал не только культурной, но и иммунной столицей России.

Развивая тему Иван Ургант предположил, что Михаил Боярский мог бы прокомментировать новость фразой «Тысяча вакцин!». Он также высказал мнение, что на подходящие к Петербургу «омикрон» в Колпино могли избить герпес и кишечная палочка.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что информацию о коллективно иммунитете прокомментировал глава Комздрава Дмитрий Лисовец. Он пояснил, что Петербург достиг иммунитета в 80%, что считается достаточным при особо опасных инфекциях.