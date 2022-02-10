10 тысяч наборов лекарств принесли болеющим ковидом петеребуржцам волонтеры

Петербургские волонтеры с начала года доставили болеющим коронавирусом горожанам около 10 тысяч наборов лекарств. Как сообщили в администрации города, ежедневно в обходе участвует около 30 волонтеров. Каждый из них посещает примерно 20 адресов, доставляя лекарства в Выборгском, Фрунзенском, Петроградском и Приморском районах.

368 студентов-медиков работают в 28 поликлиниках Петербурга. В задачи добровольцев входит заполнять электронные таблицы и эпидлисты, измерять температуру пациентов при входе в здание, информировать посетителей о вакцинации.

Другие волонтеры доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости пожилым петербуржцам, которые находятся на самоизоляции.