С 7 февраля в Петербурге начнут вакцинировать суворовцев

В понедельник, 7 февраля, в Петербурге начнут прививать от коронавируса воспитанников Суворовского военного училища. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Вакцинацию препаратом «Спутник М» подростков обещают проводить на добровольное основе. Учащимся с 12 лет прививки будут делать по согласию родителей, а с 15 лет суворовцам потребуются также самостоятельно подписанные разрешения.

Вакцинировать воспитанников училища будут в одной из детских поликлиник. Тех, у кого есть противопоказания, к вакцинации не допустят. После вакцинации учащиеся будут проведут в поликлинике еще полчаса под присмотром врачей.