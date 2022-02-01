Петербургским родителям назвали опасные симптомы «омикрона» у детей

Главный детский инфекционист комитета по здравоохранению Петербурга Елена Дондурей рассказала о том, как дети болеют коронавирусом. В пресс-службе комздрава уточнили, что по сравнению с осенне-зимним сезоном прошлого года заболеваемость у несовершеннолетних возросла в 20 раз по данным амбулаторного звена. Госпитализировать детей стали в три раза чаще.

В большинстве случаев «омикрон» у детей протекает по типу привычной ОРВИ. Однако, как отметила Елена Дондурей, некоторые симптомы должны насторожить родителей.

Речь идет о частом или затрудненном дыхании в покое или при беспокойстве ребенка, западании межреберий и надключичной ямки при дыхании, раздувании крыльев носа при дыхании и кряхтящем или стонущем дыхание. Внимания требуют изменение цвета кожи и слизистых, продолжительная и плохо переносимая лихорадка.

Экстренное обращение за медицинской помощью необходимо при неотложных состояниях. К ним относятся судороги и обезвоживание у ребенка.