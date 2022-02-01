Седьмой павильон «Ленэкспо» снова принимает пациентов с коронавирусом

Во вторник, 1 февраля, седьмой павильон «Ленэкспо» в Петербурге возобновил прием пациентов с коронавирусом. Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на Госпиталь для ветеранов войн, первыми двумя пациентами стали студенты, проживающие в общежитии.

В седьмом павильоне «Ленэкспо» для пациентов с коронавирусной инфекцией подготовлено 300 коек. Заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Руслан Дмитришен пояснил, что размещать в нем планируют в основном студентов, которые болеют в легкой форме.

Как сообщает 78.ru, пятый павильон «Ленэкспо» также продолжает свою работу. Сейчас в нем находится 241 пациент. Один из них в тяжелом состоянии переведен в реанимацию.