Контактные по коронавирусу в России будут изолироваться меньше

В России вступило в силу постановление о сокращении сроков изоляции для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Вместо 14 дней, как ранее, им нужно будет изолироваться только в течение семи дней.

Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с даты, следующей за днем его официального опубликования. Если у человека появились симптомы заболевания, изолироваться необходимо до полного выздоровления.

Тех, кто получил постановление об изоляции до публикации вышеуказанного нововведения, изменения не коснутся. Как сообщает РИА Новости, им необходимо изолироваться до дня, который указан в полученном ими документе.