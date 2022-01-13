Петербургу предрекли пятую волну ковида «по Яндексу»

В Петербурге начинается пятая волна коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на отчет телеграм-канала COVID-19.SPb.monitoring, созданном независимым аналитиком Алексеем Куприяновым. По словам эксперта, в поисковой системе «Яндекс» увеличилось количество характерных для повышенной заболеваемости поисковых запросов: «пропало обоняние» и «сатурация».

В Петербурге за прошедшие сутки, 12 января, выявлено 1 839 случаев коронавируса. Днем ранее было 1 659.

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге выросло на 21,3 %. Число смертей от коронавируса в городе стало больше на 5,99 %.