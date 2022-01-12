В Петербурге обещают вакцинировать детей от коронавируса без принудиловки

В Петербурге школьников в возрасте старше 12 лет планируют вакцинировать в детских поликлиниках, а не учебных учреждениях. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на комитет по здравоохранению.

Родителям перед вакцинацией, как и для других прививок, потребуется подписать добровольное информированное согласие. Анкеты будут раздавать медсестры, учителей в данном процессе обещают не задействовать. Для получения прививки ребенком ему понадобится прийти в поликлинику вместе с родителями. Сейчас детские медучреждения оснащают морозильными камерами для хранения вакцины.

Школьников и их родителей планируют агитировать вакцинироваться. О появившейся возможности объявят через классных руководителей. Звонить родителям с приглашением ребенка на вакцинацию будут и из поликлиник.