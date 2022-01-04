Три заведения-нарушителя ковид-ограничений нашли в Петербурге

Комитет по контролю за имуществом и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле проверил, как соблюдаются в Петербурге новые ограничения, связанные с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе администрации города, проверка прошла в 36 ресторанах и кафе.

В результате нарушения были выявлены только в трех заведениях. В двух из них отсутствовали QR-коды у сотрудников, не было разметки, обозначающей социальную дистанцию на полу, и журналов термометрии.

Третьим нарушителем стал ночной клуб на Большой Конюшенной улице. Он работал после 23:00.

На всех троих нарушителей составили административные протоколы. Теперь им грозит штраф до 300 тысяч рублей.