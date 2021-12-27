Более 60% взрослого населения Ленобласти привились от коронавируса

В Ленинградской области вакцинировали от коронавируса свыше 60% взрослого населения. Об этом сообщает Online47, ссылаясь на председателя комитета по здравоохранению региона Сергея Вылегжанина.

Он пояснил, что 60,3% жителей региона получили первый компонент вакцины. Завершили цикл вакцинации от коронавируса 56,3%. Однако, число желающих привиться к концу декабря упало почти в три раза по сравнению с показателем начала месяца.

Недостаточный тем вакцинации приводит к том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе не улучшается. Каждую неделю в больницы с коронавирусом попадают в среднем 840-850 жителей региона. 1397 находятся в стационарах в настоящее время. 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Сергей Вылегжанин отметил, что начавшееся ранее снижение нагрузки на систему здравоохранения региона давно прекратилось. Сложившуюся ситуацию он назвал условно стабильной.

Привиться от коронавируса в регионе можно в 126 пунктах вакцинации. Все они обеспечены необходимым запасом вакцин.

В Ленинградской области уже подготовили систему здравоохранения к новогодним праздникам. В регионе по-прежнему в круглосуточном режиме будут работать скорая и неотложная помощь, а также ковидные подразделения и приемные отделения. Рабочие дни поликлиник назначены на 3, 5 и 8. Прививочные пункты будут работать все каникулы, за исключением 1, 2 и 7 января.