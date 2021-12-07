244 петербуржца госпитализировали с коронавирусом и пневмониями за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 6 декабря, в больницы с коронавирусом и пневмониями положили 244 человека. Такие данные опубликовал городской оперативный штаб.

В настоящее время пациентов с коронавирусом принимают 18 стационаров Петербурга. Для них подготовлено 7 949 коек, из которых свободно 42,44%. В стационарах остаются 5 956 человек с таким диагнозом. 581 из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 314 человек.

28 371 петербуржец проходит лечение от коронавируса в домашних условиях. 3303 человека остаются на карантине после контакта с заболевшим.

Курс вакцинации от коронавируса в Петербурге к настоящему времени завершили 2 млн 328 тысяч человек.