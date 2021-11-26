Беглов рассказал, когда привьют 80% петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург может достичь доли в 80% привитых жителей уже к середине января. В эфире телеканала «78» градоначальник отметил, что город уже приближается к коллективному иммунитету.

Александр Беглов пояснил, что по нормативам Минздрава привить необходимо 80% жителей. К настоящему моменту вакцинировано 67% горожан.

Ежедневно вакцинировать от коронавируса могут до 40 тысяч человек при условии полной загрузки всех действующих прививочных пунктов. Губернатор подчеркнул, что важно сохранить высокие темпы вакцинации горожан в декабре, чтобы встретить Новый год в спокойной обстановке. Сейчас вакцинированы 2,1 миллиона человек. Городу необходимо достичь показателя в 3,5 миллиона привитых петербуржцев.