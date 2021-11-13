Большинство заключенных петербургских тюрем привиты от коронавируса

В изоляторах и колониях Петербурга и Ленинградской области привиты от коронавируса 88% находящихся под стражей и в заключении. Такие данные опубликовали в Управлении федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

В местах заключения действует комплекс мер, позволяющий предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Организован медицинский осмотр всех лиц, поступающих в учреждения, соблюдается масочный режим, проводятся регулярные дезинфекции. Те, кто содержится в тюрьмах и изоляторах, получают все необходимое медицинское обеспечение, в том числе лабораторную диагностику коронавируса.