Беглов рассказал, что локдаун помог Петербургу выйти на плато по коронавирусу

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в Петербурге удалось замедлить распространение коронапвирусной инфекции и стабилизировать осеннюю волну пандемии. Как рассказал градоначальник в эфире «Радио России», за период нерабочих дней город добился качественных результатов. При этом ресурсы городской системы здравоохранения удалось сохранить.

Отмечается, что главной задачей нового локдауна было разорвать цепочки заражения и избежать переноса инфекции из других регионов. Благодаря принятым мерам в Петербурге также удалось сохранить объем плановой медицинской помощи, а также предоставить горожанам возможность пройти вакцинацию в том числе и в период локдауна.