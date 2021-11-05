Рабочие дни в Ленобласти начнутся с 8 ноября

Жители Ленинградской области вернутся к работе 8 ноября. Как сообщает ivbg.ru, губернатор региона Александр Дрозденко принял решение не продлевать режим нерабочих дней, который действует с 30 октября по 7 ноября.

В администрации Ленинградской области отметили, что не видят необходимости в продлении нерабочих дней. Однако, дальнейшее ослабление ограничений зависит от темпов вакцинации жителей региона.

В понедельник, 8 ноября, в Ленинградской области занятия в школах возобновятся в очном формате. Работу возобновят предприятия торговли, в том числе и ближайшие к Петербургу крупные торговые центры «Мега».

При этом музеи и другие учреждения культуры и развлекательной сферы будут принимать посетителей только при предъявлении QR-кодов.