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Рабочие дни в Ленобласти начнутся с 8 ноября

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© Фото: Baltphoto

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Режим нерабочих дней в Ленинградской области продлевать не будут.

Жители Ленинградской области вернутся к работе 8 ноября. Как сообщает ivbg.ru, губернатор региона Александр Дрозденко принял решение не продлевать режим нерабочих дней, который действует с 30 октября по 7 ноября.

В администрации Ленинградской области отметили, что не видят необходимости в продлении нерабочих дней. Однако, дальнейшее ослабление ограничений зависит от темпов вакцинации жителей региона.

В понедельник, 8 ноября, в Ленинградской области занятия в школах возобновятся в очном формате. Работу возобновят предприятия торговли, в том числе и ближайшие к Петербургу крупные торговые центры «Мега».

При этом музеи и другие учреждения культуры и развлекательной сферы будут принимать посетителей только при предъявлении QR-кодов.

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