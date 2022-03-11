Петербург снова оказался на первом месте в России по заболеваемости COVID-19

Петербург снова возглавил список российских городов с самой большой суточной заболеваемостью коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Северной столице за последние сутки коронавирус подтвердился у 2 595 горожан, накануне их число составляло 2402. Таким образом город обошел Башкирию и Московский регион.

Общее число подтвержденных случаев в России достигло 17 242 043. За прошедшие 24 часа от осложнений на фоне ковида скончались 674, из них 40 в Петербурге. Количество летальных исходов выросло до 359 585.