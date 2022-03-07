Во временном госпитале Ленэкспо осталось менее 100 пациентов

В петербургском коронавирусом стационаре Ленэкспо на лечении осталось менее 10 пациентов. Об этом 7 марта сообщает Смольный в своей эпидемиологической справке.

За прошедшие сутки были госпитализированы 177 человек, тогда как накануне их было 239. В настоящее время в палатах реанимации находятся 385 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 141 пациент. Выписали из стационаров 416 горожан.

Отмечается, что еще вчера в Ленэкспо лежали 116 больных COVID-19, а уже сегодня их число сократилось до 90.