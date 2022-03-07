В Петербурге задержан таксист за домогательства к несовершеннолетней пассажирке

Водитель такси совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней пассажирки, которую через агрегатор отправили в школу в Кудрово. Об этом 7 марта сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел около семи часов утра 5 марта. Бабушка вызвала такси для своей 10-летней внучки, чтобы доставить ее в школу в Кудрово. Девочку довезли до места и совершили над ней насильственные действия сексуального характера, после чего выпустили из салона. Рассказать о случившемся школьница смогла только после окончания занятий, после чего родственники незамедлительно обратились в полицию.

В результате уже 6 марта был задержан 34-летний подозреваемый, проживающий во Всеволожском районе Ленинградской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан на двое суток.