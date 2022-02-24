Ночью на крыше в центре Петербурга руферы устроили перформанс с огнетушителями

В Центральном районе Петербурга на крыше дома напротив Казанского собора молодые люди устроили перформанс с использованием огнетушителей. Об этом 24 февраля сообщает 78.ru.

Перформанс на крыше дома по Невскому проспекту начался в 00:00. Молодые люди привлекали общественное внимание, распыляя над главной улицей города огнетушители.

Посыл руферов пока остается неизвестным. Опубликованным ими видео заинтересовались правоохранители.