Петербург держит первое место в России по суточной заболеваемости COVID-19

Петербург продолжает держать первое место в стране по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За прошедшие сутки в Северной столице выявили 16 599 новых случаев заболевания COVID-19. Несмотря на общее сокращение числа заболевших (днем ранее зафиксировано 18 042 случая), город продолжает держать первое место по России, в то время как Москва с 6 388 подтвержденными случаями опустилась на третью строчку. На втором месте оказался Красноярский край с 6 703 заболевшими.

Всего по стране за последние 24 часа коронавирус диагностировали у 170 699 человек — меньше чем за прошлый день (179 147). Погибли от осложнений 745 россиян, 89 из них — в Петербурге.